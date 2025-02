Papst-Ärzte: Franziskus noch nicht außer Gefahr

Seit nun genau einer Woche liegt Franziskus in der Gemelli-Klinik in Rom. (Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa/dpa-bilder)

Papst Franziskus ist nach Angaben seiner Ärzte auch nach einer Woche stationärer Behandlung im Krankenhaus noch nicht außer Gefahr. Das gesamte Krankheitsbild des 88 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche sei weiterhin komplex, sagte der behandelnde Arzt Sergio Alfieri bei einer Pressekonferenz in der Gemelli-Klinik in Rom . Alfieri betonte jedoch zugleich, Franziskus" Zustand sei derzeit nicht lebensbedrohlich.

Papst leidet an beidseitiger Lungenentzündung

Die beiden Ärzte sagten, es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass Erreger, die Franziskus Lungenentzündung verursacht hatten, in den Blutkreislauf gelangt seien. Diese Entwicklung wird als Sepsis, also schwere Blutvergiftung , bezeichnet. Aus Sicht der Ärzte wäre dies eine der bedrohlichsten Komplikationen. Eine Sepsis kann zu Organversagen und zum Tod führen.

Franziskus spricht auf Therapie an

Carbone sagte, Franziskus spreche inzwischen auf die medikamentöse Therapie an, die nach der Diagnose der Lungenentzündung "verstärkt" worden sei. Erschwerend kommt bei ihm hinzu, dass Franziskus an einer Infektion mit verschiedenen Erregern leide. Der gebürtige Argentinier ist insbesondere im Winter anfällig für Atemwegserkrankungen. In jungen Jahren wurde ihm in seiner Heimat zudem der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt.