Nordkorea testet eine Interkontinentalrakete: Könnte sich die Ukraine auch in diese Richtung entwickeln? (Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/AP/dpa)

Auch nach der ersten Absage Putins zu einem Waffenstillstand will Trump Friedensgespräche weiter vorantreiben. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sieht darin vor allem eine Gefahr für die Ukraine – und Europa. "Es ist unser Irrglaube, dass Putin verhandeln will und wir ihm nur entgegenkommen müssen. Er sieht das als Zeichen der Schwäche und wird weiter eskalieren", sagt der Verteidigungsexperte im "Tagesanbruch"-Podcast.

Eine weitere Gefahr sieht Kiesewetter in einer möglichen politischen Instabilität der Ukraine und warnt, dass sich das Land in "ein modernes Nordkorea in der Mitte Europas werden" könnte. Was Kiesewetter damit genau meint und welche Rolle Deutschland jetzt einnehmen soll, hören Sie hier in der Podcastfolge: