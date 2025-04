CDU-Basis dringt Merz zu härterer Linie in Verhandlungen mit SPD

CDU-Chef Friedrich Merz steht bei der Basis in der Kritik. (Quelle: dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Die Koalitionsverhandlungen mit der SPD gehen in die entscheidende Phase, doch fällt die CDU in Umfragen ab. Die Basis drängt Parteichef Friedrich Merz zu mehr Führung.

Dem Umfaller bei der Schuldenbremse beim Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr folgt das Tief in den Umfragen. Angesichts des Stimmungstiefs für die CDU wächst der parteiinterne Druck auf Parteichef Friedrich Merz , in den Koalitionsverhandlungen Erfolge zu erzielen. Vor allem bei der Migrationspolitik.

Migration, Steuern und Corona-Politik umtreiben die Basis

"Im Wahlkampf haben wir deutlich gemacht, dass wir wieder eine liberal-bürgerliche Politik machen wollen", sagte die Potsdamer CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig dem "Tagesspiegel" . "Aus meiner Sicht wird dieses Versprechen aktuell nicht eingehalten." Im Koalitionsvertrag müsse eine deutliche CDU-Handschrift erkennbar sein – anders als im Sondierungspapier. In der Migrationspolitik fordert die CDU-Politikerin eine Umsetzung von Merz' Fünf-Punkte-Plan, der auch Zurückweisungen an der Grenze vorsieht – notfalls gegen den Willen der Nachbarstaaten.

Neben der Migration nennt die Abgeordnete weitere unverrückbare Punkte. "Es darf weder Steuererhöhungen für Bürger noch für die Wirtschaft geben", sagte Ludwig. Besonders wichtig ist der CDU-Abgeordneten eine "ehrliche Aufarbeitung" der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie – etwa durch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Einem Koalitionsvertrag, der dies nicht vorsieht, will Ludwig nicht zustimmen.

Kritik auch aus Merz' Heimatverband Nordrhein-Westfalen

Auch in Merz' eigenem Landesverband regt sich Unmut. Der Chef der Jungen Union Nordrhein-Westfalen, Kevin Gniosdorz, hat klare Erwartungen an Merz und sein Team. "Wir wollen Vertrauen zurückgewinnen, und dazu muss der Koalitionsvertrag bestimmte Erwartungen erfüllen, derentwegen die Union gewählt worden ist", sagte er dem "Tagesspiegel". Gniosdorz forderte im Zuge dessen zukunftssichere Renten und Sozialsysteme und eine Wirtschaftswende. Zudem müssten die irreguläre Migration "so schnell wie möglich drastisch" reduziert und die Gelder aus dem Sondervermögen "zukunftsgerichtet und effizient" verwendet werden.