Russland hebt Verbot der Taliban auf

In Russland sind die islamistischen Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nun legal. Das Oberste Gericht in Russland hob die Einstufung der Bewegung als extremistisch auf. "Die Entscheidung, das Verbot der Taliban in Russland auszusetzen, unterliegt der sofortigen Ausführung", sagte Richter Oleg Nefedow. Im März hatte die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau den Antrag gestellt, die Bewegung von der Schwarzen Liste der Terrororganisation zu streichen.