Supreme Court macht Weg für Trans-Verbot beim Militär frei

Aktualisiert am 06.05.2025 - 20:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trumps Regierung hatte sich an den Supreme Court gewandt. (Archivbild) (Quelle: Susan Walsh/AP/dpa/dpa-bilder)

Wer seine Transidentität offen leben will, soll das Militär verlassen. So gebietet es Präsident Donald Trump. Ein Gericht wollte das unterbinden - nun hat der Supreme Court sich zu Wort gemeldet.

Das Oberste Gericht lässt den auf Geheiß von US-Präsident Donald Trump angeordneten Ausschluss von Transmenschen aus dem Militär zu. Eine Anordnung des Pentagon dürfe umgesetzt werden, solange der Streit weiter vor Gericht ausgetragen werde, entschied der Supreme Court. Die drei liberalen Richterinnen sprachen sich gegen den Beschluss aus. Dieser ist noch keine finale inhaltliche Entscheidung in der Sache, aber dennoch ein großer juristischer Erfolg für Trump. In seiner ersten Amtszeit hatte er die Mehrheit am Supreme Court mit mehreren Nachbesetzungen weit nach rechts verschoben.