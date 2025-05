Es ist das Signal, das die AfD heute setzen will: Wir sind bereit, wir wollen die Verantwortung tragen. Äußerst gelegen kommt ihr das, nachdem die Partei erst am Freitag vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft und auch von Unionspolitikern, die ihnen eher offen gegenüberstehen, wieder hinter die Brandmauer verbannt wurde. Sie wollen deswegen auch in den kommenden Wahlgängen auf Spielchen verzichten, wie sie die AfD unter Björn Höcke in Thüringen 2020 gespielt hat, als sie kurzzeitig dem FDP-Mann Thomas Kemmerich ins Ministeramt verhalf und so für einen bundesweiten Eklat sorgte.

Einen Kanzler Merz von Gnaden der AfD soll es nicht geben. "Nein, auf keinen Fall", sagt Kay Gottschalk, AfD-Abgeordneter und Vorstandsmitglied, zu t-online nach Merz' Scheitern im ersten Wahlgang. "Nicht nach dem Vorspiel." Auch unter der Hand heißt es: Eine "Mindermeinung" in der Fraktion habe mit dem Gedanken gespielt, überraschend pro Merz zu stimmen. Aber nicht vermittelbar sei das in der Breite der Fraktion; nicht vermittelbar vor allem in der Öffentlichkeit, in der sie Merz ja seit Monaten scharf kritisieren.

Einigung auf zweiten Wahlgang nach harten Verhandlungen

Dabei war es noch am Mittag nicht klar, ob es einen zweiten Wahlgang am Dienstag geben wird. Während die Spekulationen über die 18 Abweichler nicht abrissen, arbeiteten die Fraktionsspitzen von Union und SPD fieberhaft an einem Ausweg. Es dauert am Ende mehrere Stunden, in denen Union, SPD, Grüne und Linke mehrfach zusammensitzen, um sich auf eine zweite Abstimmung noch heute zu einigen.

Die Geschäftsordnung des Bundestags sieht vor, dass nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten ein zweiter Wahlgang heute ermöglicht werden konnte. Mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen und Linken wurde diese Mehrheit erreicht – und Merz konnte zum Kanzler gewählt werden.

SPD-Chef Lars Klingbeil lobte zuvor die Einigung der "demokratischen Fraktionen". Auch Unionsfraktionschef Jens Spahn appellierte zuvor an seine Leute und an die SPD, sich der Verantwortung bewusst zu sein: "Ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt, schaut auf diesen zweiten Wahlgang", so Spahn.