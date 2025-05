US-Vizepräsident JD Vance ist zum Abschluss seines Besuchs in Rom von Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz empfangen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche traf sich im Vatikan mit Vance, auch der amerikanische Außenminister Marco Rubio war bei dem Gespräch dabei. Im Anschluss folgte ein Treffen der US-Gäste mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Verantwortlichen an der Kurie für internationale Beziehungen.

Der Heilige Stuhl berichtete, dass dabei über die derzeitigen Kriege auf der Welt gesprochen worden sei. Die in die Konflikte involvierten Parteien werden demnach aufgefordert, humanitäres und internationales Recht zu achten und auf Verhandlungen hinzuarbeiten. Konkrete Kriege, über die gesprochen wurde, werden in der Mitteilung nicht erwähnt. Am Sonntag hatte Leo bei einer Messe am Petersplatz noch explizit Gaza, Myanmar und die Ukraine genannt.