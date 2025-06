Erneut massive Angriffe auf Ukraine - Mindestens ein Toter

Aktualisiert am 10.06.2025 - 03:10 Uhr

Immer wieder greift Russland auch Kiew an. (Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/dpa-bilder)

Immer wieder wird die ukrainische Hauptstadt zum Ziel russischer Angriffe. In der Nacht kommt es erneut zu heftigen Attacken. Auch Odessa wird angegriffen - es gibt einen Toten.

Bei heftigen russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine ist in der Nacht mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa starb mindestens ein Mensch infolge eines Drohnenangriffs, drei kamen verletzt ins Krankenhaus, wie Bürgermeister Hennadij Truchanow mitteilte. Bei heftigen Angriffen auf die Hauptstadt Kiew wurden ebenfalls Verletzte gemeldet.

In der Nacht war nach Angaben eines dpa-Reporters starkes Flugabwehrfeuer über der Hauptstadt zu hören. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge kamen auch ballistische Raketen zum Einsatz. Laut Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren in der Stadt Explosionen zu hören. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in sechs von zehn Stadtteilen. Mindestens eine Frau wurde verletzt. Das Online-Portal des "Kyiv Independent" berichtete unter Berufung auf Behördenangaben ebenfalls von Verletzten sowie brennenden Autos und Gebäudebränden.