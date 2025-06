Berichte: Drei Tote bei iranischen Angriffen in Israel

Aktualisiert am 14.06.2025 - 06:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Israel sind infolge der iranischen Raketenangriffe Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere hätten teils schwere Verletzungen erlitten, meldete die "Times of Israel" am Morgen.