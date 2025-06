Aktualisiert am 14.06.2025 - 12:31 Uhr

In Deutschland variiert das Geld auf Girokonten stark nach Region und Alter. Saarländer haben besonders prall gefüllte Konten.

Im Schnitt haben der Umfrage zufolge 17 Prozent der befragten Erwachsenen in Deutschland einen Kontostand von bis zu 500 Euro auf dem Girokonto. Bei rund jedem Zehnten (10,3 Prozent) liegt der Kontostand zwischen 2.000 und 4.000 Euro, etwa jeder Neunte (11,2 Prozent) ist mit mehr als 10.000 Euro im Plus. Der Rest liegt irgendwo dazwischen, hat das Konto überzogen oder weiß nicht um den aktuellen Kontostand.

Saarländer haben besonders gut gefüllte Girokonten

Besonders häufig geknackt wird die 10.000-Euro-Marke unter den 30- bis 39-Jährigen. In dieser Altersgruppe ist etwa jeder Sechste (16,3 Prozent) fünfstellig im Plus. Bei den 40- bis 49-Jährigen ist es hingegen nur rund jeder Zwölfte (7,9 Prozent).

Auch der Familienstand macht offenbar einen Unterschied: Ledige Erwachsene parken demnach deutlich häufiger so viel Geld auf dem Konto (14,6 Prozent) als Verheiratete oder Verwitwete (10,7 Prozent) und als Geschiedene (6,5 Prozent).

Auf einen besonders großen Puffer auf dem Girokonto legen offenbar auch Saarländerinnen und Saarländer Wert. Sie führen das Ranking mit den dicksten Girokonten mit 14,2 Prozent an. Dahinter folgen Hamburgerinnen und Hamburger (13,6 Prozent) sowie Thüringerinnen und Thüringer (12,4 Prozent), die ebenfalls oft mehr als 10.000 Euro im Plus sind. Höchstens 1.000 Euro haben dagegen besonders häufig die Erwachsenen in Bremen (31,4 Prozent), Berlin (27,6 Prozent) und Schleswig-Holstein (27,0 Prozent) auf dem Konto.