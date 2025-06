Lotto am Samstag: Vier Millionen in Jackpot

Newsblog zur US-Politik Landesweite Proteste gegen Trump – nicht in Minnesota

Von t-online Aktualisiert am 14.06.2025 - 20:38 Uhr Lesedauer: 13 Min.

"No Kings": Demonstrierende in Texas halten Schilder gegen Donald Trump hoch. (Quelle: IMAGO/Lynn Pennington/imago-images-bilder)

Die Spezialeinheit Marines nimmt erstmals einen Zivilisten fest. Nach dem Anschlag in Minnesota fällt der dortige Anti-Trump-Protest aus. Alle Informationen im US-Newsblog.

Landesweite Proteste gegen Trump gestartet

Am Samstag haben in allen fünfzig Bundesstaaten der USA "No Kings"-Proteste begonnen. Diese richten sich gegen Präsident Donald Trump und seine Politik, die Demonstranten als zu autoritär verurteilten. Die "No Kings"-Veranstaltungen wurden unter anderem ausgelöst durch die harte Einwanderungspolitik und die Mobilisierung des Militärs im Inland. In Minnesota wurden alle Demonstrationen abgesagt, weil der mutmaßliche Attentäter bislang auf freiem Fuß ist.

Mordanschlag auf Demokraten – US-Präsident Trump äußert sich

US-Präsident Donald Trump hat ein erstes Statement zum Mordanschlag auf die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und den versuchten Mordanschlag auf ihren Parteikollegen John Hoffman in Minnesota abgegeben. Die Erklärung lesen Sie hier.

Demokratische US-Abgeordnete erschossen – Senator verletzt

Die US-amerikanische Abgeordnete Melissa Hortman aus Minnesota und ihr Ehemann sind bei einem gezielten Angriff erschossen worden. Der Angriff erfolgte in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der Stadt Brooklyn Park. Bei einem weiteren Angriff im wenige Kilometer entfernten Champlin wurde zudem der demokratische Senautor John Hoffman und seine Ehefrau angeschossen und schwer verletzt. Es handele sich offenbar um eine politisch motivierte Tat, sagte der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kann sich Kalifornien von den USA abspalten

Marcus Ruiz Evans hat einen Traum: Er möchte, dass Kalifornien ein unabhängiger Staat wird und nicht mehr zu den USA gehört. Deshalb führt der Mann die Initiative "Calexit" an, mit der er seinen Heimatbundesstaat aus den USA herausführen will. Mehr dazu lesen Sie hier.

Afghane bekennt sich wegen geplanten Anschlags schuldig

In den USA hat sich am Freitag ein 27-jähriger Afghane des geplanten Anschlags im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Tag der US-Präsidentschaftswahl schuldig bekannt. Vor einem Bundesgericht in Oklahoma City war ihm die Verschwörung zur materiellen Unterstützung des IS und die versuchte Beschaffung von Schusswaffen und Munition zur Ausführung eines Anschlags vorgeworfen worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm allein für den Straftatbestand der Verschwörung bis zu 20 Jahre Haft.

Der 27-jährige Nassir Ahmed Tawhedi war im Oktober, wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 5. November, im US-Bundesstaat Oklahoma festgenommen worden. Er und ein Mitverschwörer, Abdullah Hadschi Sada, wollten laut Gerichtsdokumenten zwei AK-47-Sturmgewehre und 500 Schuss Munition kaufen, um am 5. November einen "Massenanschlag" zu verüben. Der 18-jährige Sada bekannte sich im April des Schusswaffenvorwurfs schuldig und wartet nun auf seine Verurteilung.

Razzien im Gast- und Hotelgewerbe offenbar ausgesetzt

Die Trump-Regierung hat die Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE laut einem Medienbericht angewiesen, ihre Razzien und Verhaftungen in der Landwirtschaft, in Hotels und Restaurants weitgehend auszusetzen. Dies berichtet die "New York Times" unter Berufung auf eine interne E-Mail der Behörde und drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Donnerstag angekündigt, er werde eine Verordnung erlassen, um die Auswirkungen seiner Einwanderungsbeschränkungen auf die Landwirtschaft und das Hotelgewerbe der USA abzumildern. Dort sind besonders viele Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund beschäftigt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump legt Vermögen offen

US-Präsident Donald Trump legt am Freitag den ersten öffentlichen Finanzbericht seiner Amtszeit vor. Er enthält nach Trumps eigenen Angaben die neuesten Informationen über seine Vermögensverhältnisse, darunter auch die Einnahmen aus dem Einstieg seiner Familie in den Kryptowährungsmarkt. Trump gab an, 57,35 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Token des Kryptounternehmens World Liberty Financial erzielt zu haben.