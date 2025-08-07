Umstrittene SPD-Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur zurück

Von t-online Aktualisiert am 07.08.2025 - 13:36 Uhr

Frauke Brosius-Gersdorf: Die SPD-Kandidatin will sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Nach der gescheiterten Verfassungsrichterwahl im Bundestag stand lange Zeit nicht fest, ob Frauke Brosius-Gersdorf erneut zur Wahl steht. Nun hat die Kandidatin eine Entscheidung getroffen.

Die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf will nicht länger Bundesverfassungsrichterin werden. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Zuerst hatte die "Zeit" berichtet.

Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Äußerungen aus der Union. "Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist." Sie wolle dadurch nicht die Wahl der anderen beiden Kandidaten gefährden, "die ich schützen möchte", erklärt sie. Sie wolle eine Entwicklung verhindern, "deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind".

Dagegen habe die SPD "uneingeschränkt vor und hinter mir" gestanden. "Für sie ist es eine Prinzipienfrage, dem Druck unsachlicher und diffamierender Kampagnen nicht nachzugeben."

Brosius-Gersdorf wollte Schaden für das Gericht vermeiden

Die Wahl von Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Nominierten für das höchste deutsche Gericht war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesetzt worden. Teile der Unionsfraktion hatten Vorbehalte gegen die von der SPD nominierte Kandidatin. Als Grund wurden unter anderem Äußerungen zum Schwangerschaftsabbruch und zu einer möglichen Impfpflicht in Corona-Zeiten angeführt. Auch meldete sich kurz vor der geplanten Wahl der Plagiatssucher Stefan Weber mit Fragen zur Dissertation der Staatsrechtlerin zu Wort.

Brosius-Gersdorf hatte zunächst an ihrer Nominierung festgehalten. Sie hatte in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" aber auch erklärt, sie würde verzichten, falls dem Gericht in der Debatte Schaden drohen sollte. "Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten." Das Bundesverfassungsgericht müsse in Ruhe arbeiten können und funktionsfähig bleiben.

Die Jura-Professorin betonte damals: "Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land, weil wir nicht wissen, was dann hinterher passiert. Das sind alles Aspekte, die nehme ich unheimlich ernst und die bedenke ich."

Geplatzte Wahl im Bundestag

Obwohl die Fraktionsführung der Union die Nominierung von Brosius-Gersdorf zunächst mitgetragen hatte, konnte sie die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung unmittelbar vor der geplanten Wahl nicht mehr garantieren. Auch die Wahlen des Unionskandidaten Günter Spinner und der zweiten SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold wurden von der Tagesordnung genommen.