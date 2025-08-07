t-online - Nachrichten für Deutschland
Umstrittene SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf will nicht mehr Verfassungsr...

Umstrittene SPD-Richterkandidatin
Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur zurück

Von t-online
Aktualisiert am 07.08.2025 - 13:36 UhrLesedauer: 3 Min.
Frauke Brosius-GersdorfVergrößern des Bildes
Frauke Brosius-Gersdorf: Die SPD-Kandidatin will sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)
Nach der gescheiterten Verfassungsrichterwahl im Bundestag stand lange Zeit nicht fest, ob Frauke Brosius-Gersdorf erneut zur Wahl steht. Nun hat die Kandidatin eine Entscheidung getroffen.

Die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf will nicht länger Bundesverfassungsrichterin werden. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Zuerst hatte die "Zeit" berichtet.

Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Äußerungen aus der Union. "Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist." Sie wolle dadurch nicht die Wahl der anderen beiden Kandidaten gefährden, "die ich schützen möchte", erklärt sie. Sie wolle eine Entwicklung verhindern, "deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind".

Dagegen habe die SPD "uneingeschränkt vor und hinter mir" gestanden. "Für sie ist es eine Prinzipienfrage, dem Druck unsachlicher und diffamierender Kampagnen nicht nachzugeben."

Brosius-Gersdorf wollte Schaden für das Gericht vermeiden

Die Wahl von Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Nominierten für das höchste deutsche Gericht war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesetzt worden. Teile der Unionsfraktion hatten Vorbehalte gegen die von der SPD nominierte Kandidatin. Als Grund wurden unter anderem Äußerungen zum Schwangerschaftsabbruch und zu einer möglichen Impfpflicht in Corona-Zeiten angeführt. Auch meldete sich kurz vor der geplanten Wahl der Plagiatssucher Stefan Weber mit Fragen zur Dissertation der Staatsrechtlerin zu Wort.

Brosius-Gersdorf hatte zunächst an ihrer Nominierung festgehalten. Sie hatte in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" aber auch erklärt, sie würde verzichten, falls dem Gericht in der Debatte Schaden drohen sollte. "Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten." Das Bundesverfassungsgericht müsse in Ruhe arbeiten können und funktionsfähig bleiben.

Frauke Brosius-Gersdorf in der Talkshow von Markus Lanz (Archivfoto): Um die Doktorarbeit der Juristin ist in der Bundespolitik ein Streit entbrannt.Vergrößern des Bildes
Frauke Brosius-Gersdorf in der Talkshow von Markus Lanz: Sie hatte sich in der Sendung zu den Vorwürfen geäußert. (Archivfoto) (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)

Die Jura-Professorin betonte damals: "Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land, weil wir nicht wissen, was dann hinterher passiert. Das sind alles Aspekte, die nehme ich unheimlich ernst und die bedenke ich."

Geplatzte Wahl im Bundestag

Obwohl die Fraktionsführung der Union die Nominierung von Brosius-Gersdorf zunächst mitgetragen hatte, konnte sie die mit dem Koalitionspartner verabredete Unterstützung unmittelbar vor der geplanten Wahl nicht mehr garantieren. Auch die Wahlen des Unionskandidaten Günter Spinner und der zweiten SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold wurden von der Tagesordnung genommen.

Wahl von Richtern für Bundesverfassungsgericht - KaufholdVergrößern des Bildes
Ann-Katrin Kaufhold: Sie ist die zweite SPD-Kandidatin. (Archivbild) (Quelle: C.Olesinski/LMU/dpa/dpa-bilder)

Wie die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD das Dilemma auflösen würden, war damit völlig unklar. Die Unionspolitiker hielten an ihrer Kritik fest, die SPD an ihrer Kandidatin.

Brosius-Gersdorf hatte von Drohungen berichtet

In einer früheren schriftlichen Stellungnahme hatte die Juristin die gegen sie erhobenen Vorwürfe deutlich zurückgewiesen. "Die Bezeichnung meiner Person als 'ultralinks' oder 'linksradikal' ist diffamierend und realitätsfern", heißt es darin. In manchen Medien sei zudem falsch über ihre Position zum Schwangerschaftsabbruch berichtet worden. Im ZDF betonte Brosius-Gersdorf: "Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft." Dies könne jeder nachlesen.

Brosius-Gersdorf hatte auch berichtet, sie habe Drohungen und verdächtige Poststücke erhalten. "Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten", sagte die Juristin im ZDF. Die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und ihre Person sei "nicht spurlos an mir vorbeigegangen, nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld."

Schlappe für die Koalition

Für die schwarz-rote Koalition war die geplatzte Richterwahl eine Schlappe. "Die Dimension der grundlegenden und inhaltlich fundierten Bedenken gegen eine der Kandidatinnen haben wir unterschätzt", hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in einem Brief an seine Fraktion geschrieben. Er gab aber auch der SPD eine Mitverantwortung für die gescheiterte Suche nach einem Kompromiss.

Themen
BundestagCDUCSUFrauke Brosius-GersdorfMarkus LanzSPDZDF
