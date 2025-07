Bericht: Irans Präsident im Krieg mit Israel verletzt

Aktualisiert am 13.07.2025 - 13:46 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2025 - 13:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Peseschkian soll im Krieg zwischen dem Iran und Israel am Bein verletzt worden sein. (Archivbild) (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Irans Präsident Massud Peseschkian ist einem Bericht zufolge im Krieg mit Israel nur knapp dem Tod entkommen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, bombardierte Israels Luftwaffe drei Tage nach Kriegsbeginn am 16. Juni einen Gebäudekomplex des Nationalen Sicherheitsrats. Nach dem Angriff fiel demnach der Strom aus. Die Teilnehmer des Krisentreffens konnten sich in Sicherheit bringen, einige von ihnen, darunter auch Peseschkian, erlitten Beinverletzungen.

Der Sicherheitsrat befasst sich mit Fragen der Verteidigung sowie dem Schutz der Staatsideologie. Neben dem Präsidenten als Vorsitzenden gehören dem mächtigen Gremium mit rund einem Dutzend Mitgliedern mehrere Minister und Generäle an.

In einem Interview mit dem US-Talkmaster Tucker Carlson hatte Irans Präsident bereits vor rund einer Woche von dem versuchten Anschlag auf sein Leben berichtet. Dabei sprach Peseschkian über ein mögliches Geheimdienstleck. Es werde über die Einschleusung eines Agenten spekuliert, berichtete auch die Agentur Fars. Iranische Medien verbreiteten unterdessen ein Video, das die Bombardierungen an einem Berghang im Westen der Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran zeigen soll.

Experte: Israel würde es wieder versuchen

"Wenn dem so ist, würde das darauf hindeuten, dass Israel beabsichtigte, die gesamte Regierung auszuschalten, nicht nur die militärische Führung", schrieb der Analyst Gregory Brew von der Eurasia Group auf X. Er geht davon aus, dass Israel dies erneut versuchen würde, sollten die Feindseligkeiten wieder aufgenommen werden.

Geht das immer so weiter?

Donald Trump : Geht das immer so weiter?

Israel hatte am 13. Juni einen Krieg gegen den Iran begonnen und landesweit Ziele angegriffen, darunter Atomanlagen. Irans Streitkräfte reagierten mit Raketenangriffen. In beiden Ländern gab es Tote, auch Zivilisten wurden getötet. Gut eine Woche nach Kriegsbeginn griffen die USA in den Konflikt ein und bombardierten drei der wichtigsten Nuklearstandorte. Nach zwölf Tagen Krieg wurde überraschend eine Waffenruhe verkündet. Im Iran wächst die Sorge vor neuen Angriffen.