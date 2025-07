Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach Jahren der demonstrativen Nachsicht mit Putin wählt Donald Trump deutliche Worte und kündigt eine bedeutsame Erklärung an. Aber welche Mittel hat der US-Präsident noch in der Hinterhand?

Für den kommenden Montag hat Donald Trump Großes angekündigt. "Ich bin enttäuscht von Russland, aber wir werden sehen, was in den nächsten paar Wochen passiert. Ich denke, am Montag (14. Juli – Anm. d. Red.) werde ich eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben", erklärte der US-Präsident am vergangenen Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC ohne Einzelheiten zu nennen.

Bereits zwei Tage zuvor äußerte Trump deutliche Worte in Richtung Moskau. "Ich bin nicht glücklich mit Putin", beschrieb er sein Verhältnis zu dem russischen Machthaber. "Putin erzählt uns eine Menge Bullshit, offen gestanden. Er ist immer sehr nett zu uns, aber das erweist sich als bedeutungslos."

Überraschende Worte, nachdem Trump Putin jahrelang umschmeichelt hat und geneigt war, dem Kremlchef Glauben zu schenken. "Ich glaube, er will Frieden", sagte er noch im Februar über Putin. "Ich glaube, er würde es mir sagen, wenn er das nicht wollte. Ich vertraue ihm in dieser Frage", fügte Trump damals hinzu.

"Donald Trump ist nicht der amerikanische Zar"

Im Kreml reagierte man auf die angekündigte Erklärung demonstrativ entspannt. Man warte auf die Erklärung selbst, um zu verstehen, was Präsident Trump gemeint habe. Verbale Ausuferungen seien Trumps Markenzeichen, kommentiert der kremltreue Politologe Dmitrij Trenin in der russischen Zeitung "Kommersant".

"Wir müssen sie beobachten, aber nicht überbewerten", schrieb er. "Wir müssen auch verstehen, dass Trump nicht der amerikanische Zar Amerikas und die Trump-Revolution, von der zu Jahresbeginn die Rede war, durch Trumps eigene Entwicklung hin zu einer Annäherung an das amerikanische Establishment ersetzt worden zu sein scheint", fügte er hinzu.

"Ernsthaftes und hartes Sanktionsgesetz"

Während die russische Führung also darauf hofft, dass die neusten Äußerungen Trumps zu seinen verbalen Volten zählen, deutete Trump selbst an, welche Maßnahmen er in Betracht zieht: Er verwies auf einen Gesetzentwurf zu neuen Sanktionen, der derzeit in Vorbereitung ist.

Einer der Mitautoren des Entwurfs, der republikanische Senator Lindsey Graham, hatte bereits Ende Juni erklärt, dass der Präsident das Gesetz unterstützt. Am vergangenen Donnerstag sagte nun Trump, dass er mit einer Verabschiedung des Gesetzes im Senat rechne. "Das ist ein Gesetz, das der Senat verabschiedet, und es gibt dem Präsidenten auf sehr respektvolle Weise das Recht, alles zu tun, was er für notwendig hält", so Trump im Gespräch mit NBC.

"Mit anderen Worten: Ich werde selbst entscheiden, ob ich es anwenden will oder nicht. Sie (die Senatoren – Anm. d. Red.) werden ein sehr ernsthaftes und hartes Sanktionsgesetz verabschieden, aber der Präsident entscheidet selbst, ob er es anwenden will", betonte Trump.

"China und Indien sind die eigentlichen Ziele der Sanktionen"

Wie Graham erklärte, würde die Verabschiedung dieses Gesetzes Trump ein "Instrument geben, das er derzeit nicht besitzt": "Wenn Sie Waren aus Russland kaufen und der Ukraine nicht helfen, dann wird es 500 Prozent Zölle auf Ihre Waren geben, die in die USA geliefert werden. Indien und China kaufen 70 Prozent von Putins Öl und halten damit seine Kriegsmaschinerie am Laufen. Mein Gesetzentwurf wird von 84 Senatoren unterstützt. Er wird dem Präsidenten ermöglichen, Sanktionen gegen Indien, China und andere Länder zu verhängen, damit sie aufhören, Putins Kriegsmaschinerie zu finanzieren und so an den Verhandlungstisch gebracht werden können", erklärte Graham.