Tote und Verletzte nach Drohnenschlägen in der Ukraine

Die Zahl der Angriffe mit russischen Drohnen in der Ukraine ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen. (Archivbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

In Kostjantyniwka sei eine 66 Jahre alte Frau in ihrem Haus bei einem Gleitbombenangriff getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk mit. Vier Menschen seien bei den russischen Schlägen verletzt worden, darunter auch drei Freiwillige, die bei der Evakuierung von Menschen halfen.

Ukraine meldet 35 Drohnenattacken - weniger als zuletzt

Im Gebiet Saporischschja starb laut Behörden ein 64 Jahre alter Mann nach einem Angriff mit Gleitbomben auf einer Baustelle, in mehrstöckigen Wohngebäuden seien Brände ausgebrochen, hieß es. Es gab demnach auch schwere Zerstörungen. Im Gebiet Charkiw gab es ebenfalls Berichte über neue russische Angriffe. Dabei seien in Tschuhujiw vier Menschen verletzt und mehrere Wohngebäude beschädigt worden.

Die ukrainische Flugabwehr berichtete von insgesamt 35 russischen Drohnenangriffen, das waren noch einmal weniger als am Vortag und deutlich weniger als in den vergangenen Tagen. Elf Drohnen seien unschädlich gemacht worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. 18 Drohnen seien an fünf Stellen eingeschlagen. Sechs Flugobjekte seien Attrappen gewesen – also ohne Sprengstoff.