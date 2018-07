Die Debatte um Ex-Nationalspieler Mesut Özil geht nach den Äußerungen Erdogans weiter. Nun gibt es Befürchtungen, dass der türkische Präsident den Fall Özil nutzt, um Deutschland im Kampf um die EM 2024 auszustechen.

Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft hat hohe Wellen geschlagen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei wird seine Erklärung heftig diskutiert. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff befürchtet: „Die Özil-Story ist für Erdogan wie ein Sommermärchen. Damit kann er von der katastrophalen Wirtschaftslage und neuen Korruptionsvorwürfen ablenken."

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff nannte die Debatte um Özil ein "Sommermärchen für Erdogan". (Quelle: allefarben-foto/imago)



Mit seinen martialischen Reden sammle er Teil der deutsch-türkischen Bevölkerung hinter sich und ruiniere das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, so Lambsdorff gegenüber der "Bild"-Zeitung.



"Ich küsse seine Augen": Das sagt Erdogan zu Özils Nationalmannschafts-Aus. (Quelle: Omnisport)

Deutschland und die Türkei befinden sich derzeit im Wettstreit um die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024. Beide Länder sind die letzten Kandidaten im Rennen. Und die Türkei nutzt die Rassismus-Debatte in Deutschland offenbar gezielt aus. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, gebe es den Versuch türkischer Bewerber, die Verwerfungen um Özil gezielt zu nutzen, um unter Funktionären, die am 29. September über den Ausrichter im Jahr 2024 entscheiden werden, eine Antipathie gegen Deutschland zu wecken.

Über den Nachrichtendienst Twitter haben Accounts um die türkische Regierungspartei AKP eine Kampagne unter dem Hashtag #WearewithÖzil, zu Deutsch "Wir sind mit Özil", gestartet.



Immer wieder teilen AKP-Accounts die gleichen Bilder.

For me, photographing with President Erdogan is a matter of respect for the supreme authority of the country where the family is not related to politics and elections.#WeAreWithÖzil pic.twitter.com/43DFJNs17b