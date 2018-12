Hunderte Demonstranten

"Gelbwesten"-Proteste breiten sich auf Tel Aviv aus

14.12.2018, 18:12 Uhr | dpa

Demonstranten in gelben Warnwesten ziehen durch Tel Aviv: Sie protestierten gegen die hohen Lebenserhaltungskosten in Israel. (Quelle: Israelische Polizei/dpa)

Schwappen die Demonstrationen der "Gelbwesten" auch auf Israel über? Nun gehen auch in Tel Aviv Menschen in Warnwesten auf die Straße und machen ihrem Ärger Luft.

Nach dem Vorbild der "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich sind in Tel Aviv mehrere Hundert Menschen in gelben Warnwesten auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen hohe Lebenshaltungskosten in Israel, wie Medien berichteten. Videos im Internet zeigten Menschen mit israelischen Fahnen, Megafonen und Protestschildern auf einer zentralen Verkehrsstraße der Küstenstadt.

"Wir gehen auf die Straße, um den Anstieg der Preise zu stoppen, die Monopole zu zerschlagen und die Lebenshaltungskosten zu senken, die alle Bürger Israels schwer belasten", zitierte die Nachrichtenseite "ynet" die Forderungen der Demonstranten.

Schon im Sommer 2011 gab es eine Protestwellen in Israel

Im Sommer 2011 hatten Zehntausende Israelis an friedlichen Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten und Mieten in ihrem Land teilgenommen. Die Proteste bewirkten allerdings nur wenig.







Bei den "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich sind in den zurückliegenden Wochen Hunderttausende gegen die Reformen der französische Regierung auf die Straßen gegangen. Dabei kam es immer wieder zu gewalttätigen Krawallen.