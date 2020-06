Anklage gegen Killer erhoben

Mordauftrag aus Russland? Maas droht mit weiteren Maßnahmen

18.06.2020, 13:50 Uhr | job, nhr, dpa

Ein Killer soll im Auftrag des russischen Staats einen Mord in Berlin begangen haben. Außenminister Heiko Maas hat den Botschafter des Landes vorgeladen und nannte den Fall einen "schwerwiegenden Vorgang".

Nach der Anklageerhebung wegen des mutmaßlichen Auftragsmords an einem Georgier in Berlin hat Bundesaußenminister Heiko Maas Russland mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht. "Die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor", sagte Maas am Donnerstag in Wien.

Der russische Botschafter sei am Donnerstag wegen des Falls in das Auswärtige Amt "eingeladen" worden. Der SPD-Politiker sprach von einem "außerordentlich schwerwiegenden Vorgang". Es sei "unabdingbar", dass er nun gerichtlich aufgeklärt werde. Maas wies darauf hin, dass bereits bei der Aufnahme der Ermittlungen zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen worden seien.

Grüne: Liquidationen in Mafia-Manier nicht zulassen

Der Osteuropapolitik-Sprecher der Grünen, Manuel Sarrazin, fordert, dass die Bundesregierung der Anklage "endlich ernsthafte Konsequenzen" folgen lässt. "Die Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft sind besorgniserregend", sagte Sarrazin. "Wir können nicht zulassen, dass der Kreml in Mafia-Manier Menschen in ganz Europa liquidieren lässt." Die Bundesregierung dürfe darauf nicht länger vor allem mit diplomatischer Zurückhaltung reagieren. "So eine Regierung kann kein normaler Partner für die Regierung eines Rechtsstaats sein." Eine Antwort auf das Vorgehen müsse nun endlich auch mit den europäischen Partnern koordiniert werden.

Am 23. August 2019 wurde der Georgier Tornike K. im Berliner Tiergarten ermordet. Wenig später konnte ein Verdächtiger festgenommen werden – gegen ihn wurde nun Anklage erhoben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er im Auftrag der russischen Regierung gehandelt habe. Das Opfer galt als Kritiker des russischen Systems, wurde von den Behörden des Landes als Terrorist eingestuft.