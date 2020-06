Bürgerkrieg in Nordafrika

Ägyptens Präsident stimmt auf Militäreinsatz in Libyen ein

21.06.2020, 21:28 Uhr | dpa

Ägyptens Präsident Al-Sisi im Sommer 2015 bei einem Besuch von Soldaten auf der Sinai-Halbinsel. Foto: Office Of The Egyptian President/OFFICE OF THE EGYPTIAN PRESIDENT/dpa. (Quelle: dpa)