Vor Corona-Gipfel

Merkel plant bundesweite Regelung für Ausgangssperren

05.01.2021, 15:01 Uhr | dpa, rtr, AFP, lw, pdi

Angela Merkel: Die Bundeskanzlerin will die Corona-Maßnahmen in Deutschland verschärfen. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Vor dem Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern gibt es Diskussionen über noch strengere Maßnahmen. Kanzlerin Merkel will einen harten Kurs einschlagen – ziehen die Ministerpräsidenten dieses Mal mit?

Vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es heiße Diskussionen über eine Verlängerung oder sogar Verschärfung der geltenden Corona-Maßnahmen. Doch wie vor jedem Corona-Gipfel gibt es Punkte, über die weitgehend Einigkeit herrscht, und Punkte, die umstritten sind. Eine Übersicht:

Bei diesen Regelungen sind sich Bund und Länder uneinig:

Schul- und Kitaöffnungen: Es ist weiterhin unklar, wie es mit Schulen und Kindergärten nach dem 10. Januar weitergeht. Die Kultusminister der Länder hatten am Montag einen Stufenplan vorgelegt. Inwiefern dieser in den einzelnen Bundesländern durchgesetzt wird, ist noch offen.



Bei diesen Maßnahmen sind sich Bund und Länder weitgehend einig:

Verlängerung des Lockdowns: Die geltenden Corona-Beschränkungen sollen nach Ansicht der Kanzlerin bis mindestens 31. Januar verlängert werden. Die Mehrheit der Ministerpräsidenten sprach sich vor dem Corona-Gipfel ebenso dafür aus.

Sowohl Bund als auch Länder wollen die Kontaktbeschränkungen verschärfen. "In Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet", heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Bewegungsradius: In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen weitere lokale Maßnahmen ergriffen werden, darüber sind sich Bund und Länder einig. Dabei ist an die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort gedacht. Noch ist offen offen, ob diese Maßnahmen nur "geprüft" oder "angeordnet" werden sollen. Merkel hatte zuvor für einen Inzidenzwert von 100 für diese Regelung plädiert.



Vorherige Diskussionen über Regelungen

Einschränkungen für Bewegungsradius

Der Vorschlag Merkels, eine Ausgangssperre in Kreisen ab einem Inzidenzwert von 100 einzuführen, sorgte bei den Länderchefs zuvor offenbar für Zündstoff. Am Mittag hatten die Ministerpräsidenten in einer Vorbesprechung für den Gipfel mit Kanzlerin Merkel grünes Licht für verschärfte Kontaktbeschränkungen ab einem Inzidenzwert von 200 gegeben. Demnach könnten bis Ende Januar ähnliche Kontaktbeschränkungen wie im Frühjahr gelten. Das hieße im Kern: Treffen nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts wären dann erlaubt.







Bislang sind Treffen mit einem anderen Haushalt mit insgesamt fünf Menschen erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Die Ministerpräsidenten sind im Grundsatz ebenfalls dazu bereit, eine Einschränkung des Bewegungsradius mitzutragen.

Beginn der Beratungen hat sich verzögert

Dass Bund und Länder sich bei der Frage nach einer angemessenen Reaktion auf die Corona-Lage uneinig sind, ist bei den Gipfeltreffen bei weitem keine Neuheit: Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten darüber zu Streit. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten schalteten sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu einer Online-Konferenz zusammen. Wegen zusätzlichen Beratungsbedarfs seitens der Länder war der Beginn der Bund-Länder-Schalte zunächst von 11.00 Uhr auf 13.00 Uhr verlegt worden, und dann nochmals auf den Nachmittag.

Zuvor hatte in einer weiteren Runde eine Expertin des Max-Planck-Instituts erklärt, dass es zur Senkung der Infektionszahlen "möglicherweise" eine "Stay-at-home"-Anordnung beziehungsweise einen eingeschränkten maximal fünf Kilometer großen Bewegungsradius um den Wohnsitz brauche. Sinnvoll sei auch eine Reduktion der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr auf 25 Prozent der Sitzplätze. Auch eine Homeoffice-Pflicht solle in Betracht gezogen werden.

"Wir werden es noch viel schärfer angehen müssen"

Eingeschränkte Bewegungsradien gibt es in Deutschland bisher nur in Sachsen, hier dürfen sich die Menschen maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Auch in Thüringen hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine entsprechende Regelung jüngst vorgeschlagen. Diese Praxis wurde in anderen Ländern – darunter Frankreich – in der Vergangenheit bereits angewendet.

"Ich werde heute in der Ministerpräsidentenkonferenz auf der Seite derjenigen argumentieren, die sagen: Wir werden es noch viel schärfer und viel härter angehen müssen", sagte Thüringens Ministerpräsident Ramelow am Dienstag im Deutschlandfunk. "Ich habe lange gedacht, dass wir besser durch die Krise kommen." Aber da habe man sich getäuscht, sagte Ramelow, der im Sommer Verfechter eines Lockerungskurses war.

Seit 16. Dezember sind viele Geschäfte in Deutschland, aber auch Schulen und Kitas dicht. Ramelow sprach sich gegen eine Öffnung der Schulen und der Kindergärten aus. Statt über Öffnungen zu debattieren, müssten sich alle besser zurückziehen. So hätte man eine Chance, das Gesundheitswesen zu schützen, sagte der Ministerpräsident.

Berlin: In einem Spätkauf läuft eine TV-Ansprache von Bundeskanzlerin Merkel: Am Dienstag ringen Bund und Länder um weitere Corona-Maßnahmen. (Quelle: dpa)



Hans: Müssen Virus wieder unter Kontrolle bekommen

Nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) solle der Lockdown "beendet werden, wenn wir eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen haben. Denn nur dann haben wir das Virus wieder unter Kontrolle", sagte Hans am Dienstag der Redaktion "Radiowelt" des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2). Es solle nicht immer mit Blick auf ein bestimmtes Datum gedacht werden. Er ging von einer Verlängerung des Lockdowns aus.

Kommentar zur Corona-Lage: Diese Trödelei ist brandgefährlich

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält eine Verlängerung der Maßnahmen für sinnvoll. Die Einschränkungen seien zwar massiv, "die Zahlen zeigen aber auch, dass es keine Entwarnung gibt und dass wir den Shutdown fortsetzen müssen", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin".

Weiter ungeklärt blieb zuletzt die Frage, wie es mit den Schulen nach dem 10. Januar weitergeht. Während Virologen sich dafür einsetzten, die Schulen weiter komplett geschlossen zu halten, plädierte Reinhard Berner, Leiter der Kinderklinik des Universitätsklinikums Dresden, in der Runde für eine Öffnung. Die Kultusminister der Länder hatten am Montag einen Stufenplan vorgelegt. Er soll es einzelnen Ländern ermöglichen, einen Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs wieder zuzulassen, wenn die Infektionslage dies jeweils erlaube. Alle anderen Schulklassen sollten aber auf jeden Fall zu Hause unterrichtet werden.