Lage dramatisch

Nawalnys Tochter appelliert an Gefängnisbehörden

18.04.2021, 13:24 Uhr | NE, AFP

Wenn Alexej Nawalny nicht bald von Ärzten behandelt wird, droht dem inhaftierten Kreml-Kritiker ein Herzstillstand. Nun wendet sich Nawalnys Tochter mit einem alarmierenden Tweet an die Öffentlichkeit.

Der Gesundheitszustand des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verschlechtert sich. Ihm drohen nach Angaben von Experten eine eingeschränkte Nierenfunktion sowie ernsthafte Herzrhythmusprobleme, wenn er nicht bald behandelt wird.

"Normalerweise vermeiden die Menschen das Wort ‚Sterben‘. Doch nun liegt Alexej im Sterben. In seinem Zustand ist das eine Frage von Tagen", schrieb Nawalnys Sprecherin und Assistentin Kira Yarmysh auf Twitter. Nun appellierte auch Nawalnys Tochter Dascha an die Gefängnisbehörden: "Der Arzt soll meinen Vater sehen", schrieb sie auf Twitter in Russisch.

Forderungen mehren sich

Nawalnys Tochter ist mit ihren Rufen nicht allein. In den sozialen Medien mehren sich die Forderungen danach, dass Ärzte zu Nawalny gelassen werden. Leonid Wolkow, ein leitender Mitarbeiter des Kreml-Kritikers, twitterte: "Aleksej Nawalny braucht seine Ärzte. Wladimir Putin kann vielleicht das Leben seines Erzfeindes retten. Er muss."

Neben Nawalnys Vertrauten werden auch immer mehr internationale Politiker, wie US-Präsident Joe Biden, oder internationale Künstler, darunter Jude Law und Vanessa Redgrave, laut. Auch sie fordern eine angemessene medizinische Behandlung für den 44-Jährigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Angebliche Verstöße gegen Auflagen

Nawalny hatte im August des vergangenen Jahres einen Anschlag mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe überlebt. Nach dem Anschlag, für den Nawalny den Kreml verantwortlich macht, wurde der prominente Kritiker von Staatschef Wladimir Putin nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen.

Der Oppositionspolitiker wurde dann wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf verurteilt und löste Massenproteste in Russland aus.