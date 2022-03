Kriegsflüchtlinge

Polen zählt mehr als zwei Millionen Ukraine-Geflüchtete

18.03.2022, 10:21 Uhr | dpa

Angekommen im polnischen in Przemysl im Südosten Polens - Geflüchtete aus der Ukraine. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa. (Quelle: dpa)

Warschau (dpa) - In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

Es seien hauptsächlich Frauen und Kinder, teilte die Behörde per Twitter mit. Allein gestern waren es demnach rund 52.500 Menschen. Dies sei ein Rückgang um elf Prozent im Vergleich zum Vortag. Aus Polen in die Ukraine hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar etwa 227.000 Menschen die Grenze überquert.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine - flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze.