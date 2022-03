Taliban schränken Freiheiten weiter ein

Afghanische Frauen dürfen wohl nicht mehr allein fliegen

27.03.2022, 15:59 Uhr | rtr

Es wäre ein weiterer Rückschlag für die Rechte der Frauen in Afghanistan: Flugreisen ohne männliche Begleitung werden offenbar verboten. Erst wenige Tage zuvor war eine Ankündigung der Taliban international verurteilt worden.

Frauen dürfen Insidern zufolge in Afghanistan ohne männliche Begleitung nicht mehr mit dem Flugzeug reisen. Die Taliban haben den Fluggesellschaften entsprechende Anweisungen für Inlands- und Auslandsflüge erteilt, wie zwei mit den Vorgängen vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Vor wenigen Tagen erst haben die radikal-islamischen Machthaber ihre frühere Zusage zur Öffnung von Gymnasien für Mädchen zurückgenommen – eine Kehrtwende, die viele Afghaninnen schockierte und von humanitären Organisationen wie von ausländischen Regierungen verurteilt wurde. Die USA sagten daraufhin ein geplantes Treffen mit Taliban-Vertretern zu wichtigen wirtschaftlichen Fragen ab.

Erste Frauen sollen bereits abgewiesen worden sein

Das Ministerium für die Verbreitung von Tugend und die Verhinderung von Lastern informierte die Fluggesellschaften am Wochenende per Brief über die neuen Beschränkungen, wie die beiden Insider sagen, die aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden wollten. Unbegleitete Frauen, die bereits Tickets gebucht hatten, sollen noch bis Montag reisen dürfen.

Einige Frauen mit Tickets seien aber bereits am Samstag auf dem Flughafen von Kabul abgewiesen worden. Ein Sprecher des Ministeriums reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die Taliban hatten Frauen während ihrer ersten Herrschaft von 1996 bis 2001 die Ausbildung, die Arbeit oder das Verlassen des Hauses ohne einen männlichen Verwandten untersagt. Die internationale Gemeinschaft macht Frauenrechte wie den Zugang zu Bildung zu einer der Hauptforderungen für eine künftige Anerkennung der Taliban-Regierung, die die Macht im Land im August 2021 nach dem Abzug der ausländischen Truppen übernommen hatte.