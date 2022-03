US-Militär beobachtet Rückzug

Selenskyj verwirft russische Zusagen von weniger Angriffen

31.03.2022, 01:35 Uhr | AFP

So ist die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg

Russland spricht davon, die Angriffe auf ukrainische Städte zurückzufahren. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigt an: Wir bereiten uns auf neue Angriffe im Osten des Landes vor.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Zusage einer Reduktion der militärischen Aktivitäten verworfen. "Wir glauben niemandem, keiner einzigen schönen Phrase", sagte der Staatschef am Mittwoch in seiner abendlichen Ansprache.



Demnach gruppierten sich die russischen Streitkräfte nur um, damit sie in der Donbass-Region im Osten stärker angreifen können. "Wir werden nichts verschenken. Wir werden um jeden Meter unseres Territoriums kämpfen", warnte der Präsident.

Menschen in der zerstörten Stadt Trostianets in der Nordukraine: Ziehen sich russische Truppen aus der Region zurück? (Quelle: Thomas Peter /Reuters)



Feuerpause für Mariupol angekündigt

Russische Unterhändler hatten nach den Verhandlungen in Istanbul am Dienstag erklärt, Moskau werde seine Angriffe auf Kiew und Tschernihiw im Norden "radikal" zurückfahren. Dennoch wurde der Beschuss in der Nacht fortgesetzt.

Das russische Verteidigungsministerium hat zudem eine Feuerpause für die südukrainische Hafenstadt Mariupol angekündigt. Die Maßnahme werde am Donnerstag um 10.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 Uhr MESZ) in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor aus der belagerten Stadt herauszuholen, erklärte das Ministerium am Mittwoch.





Pentagon spricht von Rückzug in Gebieten im Norden

US-Militärs erklärten, dass die russischen Streitkräfte begonnen hätten, sich aus der Region um das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew zurückzuziehen.



"Wir glauben, dass sie abziehen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, dass sie alle weg sind", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums, der anonym bleiben wollte.