Colombo am Montag: Mindestens 78 Menschen wurden bei den gewaltsamen Zusammenst├Â├čen verletzt. (Quelle: Dinuka Liyanawatte/Reuters-bilder)

Anschlie├čend verk├╝ndete das Verteidigungsministerium eine Ausgangssperre und forderte die Menschen auf, vorerst zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gebe es nur f├╝r Menschen in unverzichtbaren Berufen, etwa im Gesundheitssektor, in der Telekommunikation, in den Medien oder im Export, hie├č es. In den Stra├čen waren viele Soldaten unterwegs.

Pr├Ąsident Rajapaksa hatte am Freitag angesichts landesweiter Streiks und Massenproteste erneut den Ausnahmezustand in Sri Lanka ausgerufen. Zuvor hatte ein landesweiter Streik das ├Âffentliche Leben in dem s├╝dasiatischen Inselstaat weitgehend zum Erliegen gebracht.

Schwerste Wirtschaftskrise seit 1948

Die Proteste in Sri Lanka dauern bereits seit Wochen an. Die Demonstranten forderten angesichts dieser Situation den R├╝cktritt des Premierministers und des Pr├Ąsidenten. Der Pr├Ąsident hat trotz des anhaltenden Drucks mehrfach betont, nicht zur├╝cktreten zu wollen. Er hatte am 1. April erstmalig den Ausnahmezustand ausgerufen. Unter anderem erhielt das Milit├Ąr dadurch deutlich mehr Befugnisse, beispielsweise f├╝r Festnahmen. Die Ma├čnahme war nach zwei Wochen ausgelaufen.

Colombo am Sonntag: Menschen warten vor einer Tankstelle auf eine Treibstofflieferung. (Quelle: Dinuka Liyanawatte/Reuters-bilder)

Grund der Proteste ist die schwerste Wirtschaftskrise des Landes seit seiner Unabh├Ąngigkeit von Gro├čbritannien im Jahr 1948. Ein wesentlicher Ausl├Âser war der Einbruch des internationalen Tourismus infolge der Corona-Pandemie. Der Regierung wird au├čerdem Misswirtschaft vorgeworfen.