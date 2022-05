Truss sagte zum Kurs von Putin, dieser erniedrige sich auf der Weltb├╝hne selbst. Man m├╝sse nun sicherstellen, dass er in der Ukraine eine Niederlage erleide, die jede weitere Aggression verhindere. Die G7-Au├čenminister wollen noch bis Samstag an der Ostsee ├╝ber den Krieg in Osteuropa und Themen wie die Corona-Pandemie beraten. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe, der neben der Bundesrepublik die Nato-Staaten USA, Kanada , Frankreich , Gro├čbritannien und Italien sowie Japan angeh├Âren.

Baerbock hatte zum Auftakt des Treffens gesagt, man berate dar├╝ber, wie man die von Russland ausge├╝bte Getreideblockade brechen und ukrainisches Getreide in die Welt bringen k├Ânne. Derzeit seien wegen des Kriegs 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen H├Ąfen blockiert, insbesondere in Odessa. Das Getreide werde dringend in afrikanischen L├Ąndern und im Nahen Osten gebraucht. Die Ukraine z├Ąhlt weltweit zu den wichtigsten Getreidelieferanten. So war sie 2021 nach Zahlen der Weltern├Ąhrungsorganisation der UN noch drittgr├Â├čter Exporteur von Gerste und f├╝nftgr├Â├čter Exporteur von Weizen.