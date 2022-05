"Einen solchen Vorgang habe ich unter der Kanzlerschaft Merkel in 16 Jahren nicht einmal erlebt", sagte Florian Hahn (CSU) zu t-online . Er sitzt als Berichterstatter der Union im Verteidigungsausschuss. "Offensichtlich gibt es eine gro├če Unzufriedenheit mit dem eigenen Bundeskanzler in der Ampel."

Sitzung auf "geheim" stellen? Scholz lehnt ab

Der Kanzler sollte am Freitag im Ausschuss ├╝ber Waffenlieferungen an die Ukraine und den politischen Kurs der Bundesregierung berichten. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte ihn in den Ausschuss eingeladen ÔÇô auf dem H├Âhepunkt des Streits um die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine.