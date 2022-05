Chalifa war der Ă€lteste Sohn von Sajid bin Sultan, dem StaatsgrĂŒnder und ersten Herrscher der VAE nach der UnabhĂ€ngigkeit von Großbritannien im Jahr 1971. Er studierte an der Königlichen MilitĂ€rakademie in Sandhurst sĂŒdlich von London und wurde 1969 Kronprinz von Abu Dhabi. Wegen der Krankheit seines Vaters wurde er schon in den 1990er Jahren zum De-facto-Herrscher des Landes.