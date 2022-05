Aktualisiert am 13.05.2022 - 20:35 Uhr

Aktualisiert am 13.05.2022 - 20:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

"Wir haben gerade das Video davon gesehen und es ist einfach sehr schockierend fĂŒr uns", sagte Sprecher Farhan Haq am Freitag in New York. Im Internet kursierende und von TV-Sendern ausgestrahlte Bilder schienen israelische SicherheitskrĂ€fte zu zeigen, die unter anderem auf Menschen einprĂŒgeln, die einen Sarg tragen. Die Polizei sprach dagegen von Hunderten gewalttĂ€tigen Demonstranten, die unter anderem mit SteinwĂŒrfen fĂŒr Unruhen gesorgt hĂ€tten.