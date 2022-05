Wegen seiner Russland-Kontakte war Gerhard Schröder stark in die Kritik geraten. Nun zieht der Altkanzler Konsequenzen – er verlĂ€sst den Aufsichtsrat bei Rosneft.

Der frĂŒhere Bundeskanzler Gerhard Schröder will den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen. Schröder, der Rosneft-Aufsichtsratschef ist, habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlĂ€ngern, teilte der Konzern am Freitag mit. Details wurden nicht genannt. Mit Schröder verlĂ€sst demnach auch der deutsche GeschĂ€ftsmann Matthias Warnig den Aufsichtsrat.