Einfluss auf die Gasversorgung in Deutschland hat der Lieferstopp fĂŒr Finnland nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur nicht. Man beobachte die Situation sehr genau und sei mit den finnischen und europĂ€ischen Partnern im Autausch, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. "Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil", heißt es im aktuellen Lagebericht der Bundesnetzagentur, die Versorgungssicherheit sei gewĂ€hrleistet.

FĂŒr Finnland sei der russische Gas-Stopp sei "kein Grund zur Panik", schrieb die Finnland-Expertin Minna Ă lander von der Stiftung Wissenschaft und Politik am Freitag bei Twitter. "Selbst in der Chemieindustrie, Forstwirtschaft und bei BĂ€ckereien, die einige der grĂ¶ĂŸten Verbraucher von Erdgas sind, scheint es kein Problem zu sein."

Auch Jukka LeskelĂ€, der Vorsitzenden des finnischen Energie-Branchenverbands, erwartet im Sommer zunĂ€chst keine Versorgungsprobleme. "Bis zum Herbst und Winter ist noch viel Zeit. Die Situation hat sich sehr verĂ€ndert", sagte LeskelĂ€ der finnischen Nachrichtenagentur STT. "Viele Unternehmen haben schon Sicherheitsvorkehrungen getroffen und suchen nach Alternativen zum russischen Gas." Eine solche Alternative könnte das FlĂŒssiggas-Terminal sein, das die Finnen gemeinsam mit Estland leasen und ab Herbst betreiben wollen.

Zusammenhang mit Nato-Antrag unklar

Am Mittwoch hatte Finnland gemeinsam mit Schweden einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft in BrĂŒssel eingereicht. Russland hatte bereits eine Antwort darauf angekĂŒndigt. Ob es einen Zusammenhang mit dem Energiestopp gibt, ist aber nicht klar. Bereits Ende April hatte Gazprom Polen und Bulgarien den Gashahn zugedreht, weil sie ebenfalls nicht in Rubel zahlen wollten.

Das von Kremlchef Wladimir Putin angewiesene neue Zahlungssystem sieht vor, dass Kunden bei der russischen Gazprombank ein Konto eröffnen. Dort können sie wie bisher ihre Rechnungen in Euro oder Dollar begleichen, die Bank konvertiert das Geld und ĂŒberweist es an Gazprom. Nach Angaben der russischen FĂŒhrung folgen viele Gaskunden in der EU dem neuen System, demnach auch in Deutschland.

Am vergangenen Freitag hatte das in Helsinki ansĂ€ssige russische Unternehmen Rao Nordic kurzfristig einen Strom-Lieferstopp nach Finnland angekĂŒndigt. Grund dafĂŒr sei eine ausgebliebene Zahlung. Rao Nordic ist nach eigenen Angaben einer der fĂŒhrenden Importeure russischer ElektrizitĂ€t in die nordischen LĂ€nder und gehört zu Inter Rao, Russlands grĂ¶ĂŸtem Energiekonzern im Import-Export-GeschĂ€ft.