Athen/Alexandroupolis (dpa) - Zwei t├╝rkische Kampfjets sind am Freitag in den griechischen Luftraum eingedrungen und haben sich bis auf 2,5 Kilometer der nord├Âstlichen Hafenstadt Alexandroupolis gen├Ąhert.



Das Au├čenministerium in Athen sprach von einer "beispiellosen Verletzung der nationalen Souver├Ąnit├Ąt". Es handele sich um eine "ganz klare Eskalation t├╝rkischer Provokationen".