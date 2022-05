Asow-Kämpfer sollten Verteidigung einstellen

Am Freitag kam nach Angaben des Ministeriums die letzte Gruppe von 531 Kämpfern in Gefangenschaft, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Industriezone war seit dem 21. April von russischen Truppen blockiert gewesen. Der Kommandeur des Asow-Regiments sei in einem speziellen gepanzerten Fahrzeug abtransportiert worden.

Selenskyj kritisiert Westen wegen fehlender Waffen

Der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj machte am Freitag ‚Äď in einem noch vor der russischen Verk√ľndung der Einnahme aufgenommenen Fernsehinterview ‚Äď den Westen f√ľr den R√ľckzug der Ukrainer aus dem Werk mitverantwortlich. Er habe die westlichen Staats- und Regierungschefs wiederholt aufgefordert, sein Land mit "geeigneten Waffen" zu versorgen - "damit wir Mariupol erreichen k√∂nnen, um diese Menschen zu befreien".

Am Montag hatten sich bereits die ersten 264 Soldaten ergeben, darunter √ľber 50 Schwerverletzte. Nach russischen Angaben kamen am Donnerstag weitere in Gefangenschaft. Die Kommandeure und einige K√§mpfer hatten bis zuletzt die Stellung gehalten. Insgesamt wurde in Moskau stets von rund 2.500 ukrainischen K√§mpfern ausgegangen. Die Regierung in Kiew hingegen hatte deren Zahl nur mit 1.000 angegeben.