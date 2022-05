"Die Bundeswehr leistet hier Au├čerordentliches und hat hier auch Au├čerordentliches unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gebracht", sagte Scholz auf dem Milit├Ąrst├╝tzpunkt in Tillia. Es gehe darum, dass die nigrischen Streitkr├Ąfte selbst f├╝r die Sicherheit in ihrem Land sorgen k├Ânnen. Scholz w├╝rdigte den Einsatz als vorbildlich auch f├╝r andere Regionen. Es sei ein "sehr erfolgreiches Mandat", das aber auch gef├Ąhrlich sei.

Der Kanzler betonte, dass der bis Ende des Jahres befristete Einsatz in dem Land dar├╝ber hinaus verl├Ąngert werden soll. Es gehe jetzt darum, "ein gutes Anschlussprojekt" zu identifizieren. Das geschehe mit den Partnern vor Ort. Wenn er jetzt "die Motivation unserer Soldatinnen und Soldaten sehe", habe er das Gef├╝hl, dass sie sich auf ein gutes Anschlussmandat freuten. Der bisherige Einsatz sei "sehr erfolgreich und mit gro├čem Herzblut" vorangetrieben worden.

Auf dem Milit├Ąrst├╝tzpunkt in Tillia bildet unter anderem eine Handvoll deutscher Kampfschwimmer der Marine nigrische Spezialkr├Ąfte f├╝r den Kampf gegen den islamistischen Terror in der Region aus. An der seit 2018 laufenden Mission "Gazelle" sind nach Angaben des Einsatzf├╝hrungskommandos etwa 200 deutsche Soldaten beteiligt. Aufgrund eines Kontingentwechsels sind derzeit rund 260 deutsche Soldaten vor Ort.