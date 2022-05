Aktualisiert am 24.05.2022 - 16:25 Uhr

Scholz in S├╝dafrika: Offene Differenzen bei Ukraine-Krieg

Pretoria (dpa) - Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in S├╝dafrika sind Meinungsunterschiede mit Blick auf den Ukraine-Krieg offen zu Tage getreten.

Bei einem Treffen mit Pr├Ąsident Cyril Ramaphosa in der Hauptstadt Pretoria verurteilte Scholz am Dienstag den russischen Angriffskrieg und bekr├Ąftigte den Sanktionskurs des Westens gegen Moskau. Ramaphosa hingegen verzichtete auf Kritik an Russland, kritisierte aber die Strafma├čnahmen. "Selbst jene L├Ąnder, die Zuschauer oder gar nicht Teil des Konflikts sind, werden unter den Sanktionen leiden, die gegen Russland verh├Ąngt wurden", sagte er.