Wie der dpa am Mittwoch in BĂŒndniskreisen in BrĂŒssel bestĂ€tigt wurde, soll dadurch das Risiko einer direkten militĂ€rischen Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland möglichst gering gehalten werden. BefĂŒrchtet wird so zum Beispiel, dass Russland die Lieferung westlicher Kampfpanzer und Kampfflugzeuge offiziell als Kriegseintritt werten könnte und dann militĂ€rische Vergeltungsmaßnahmen ergreift. Waffensysteme dieser Art wurden bislang nicht in die Ukraine geliefert.