"Niemand hier muss unsere russische Sprache schĂŒtzen, wir sprechen sie und lassen uns das auch nicht verbieten", sagt sie mit Blick darauf, dass Kremlchef Wladimir Putin seinen Angriff nicht zuletzt damit begrĂŒndet, er wolle die von der ukrainischen Regierung zurĂŒckgedrĂ€ngte russische Sprache schĂŒtzen. "Die da im Kreml sollen uns einfach in Ruhe lassen. Wir wollen unseren Weg gehen in Richtung Europa. In Russland ist nichts als Hass", sagt Olga.

Hass gegen Putin

Das Schimpfwort "Putin chuilo" - auf Deutsch etwa: "Putin ist ein Schwanzgesicht" - ist an vielen Orten in Kiew zu lesen. Der Hass richtet sich gegen den Kremlchef, aber auch gegen Russland insgesamt. Nirgends in der Hauptstadt wird das deutlicher als auf dem Maidan, wo das Herz der ukrainischen UnabhĂ€ngigkeit schlĂ€gt. Da stehen sie noch trotzig, die Panzersperren auf dem Platz der UnabhĂ€ngigkeit, wo 2014 die proeuropĂ€ische Revolution den Weg vorgab. Ein Denkmal erinnert an die toten Helden der "Himmlischen Hundertschaft", die damals den russlandfreundlichen Staatschef Viktor Janukowitsch stĂŒrzten.