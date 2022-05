Wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine hat die EU einen Importstopp fĂŒr Kohle aus Russland verhĂ€ngt, nun sucht die Bundesregierung auf der ganzen Welt nach Alternativen. Trotz des Ausbaus von Wind- und Solarenergie hat Steinkohle in Deutschland noch immer einen Anteil von neun Prozent an der gesamten Stromerzeugung. Nach Russland, den USA und Australien war Kolumbien 2021 das viertwichtigste Herkunftsland fĂŒr Kohle in Deutschland mit einem Anteil von 5,7 Prozent an allen Steinkohleimporten. Gut 2,3 Millionen Tonnen Steinkohle kamen insgesamt von dort.