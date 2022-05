Aktualisiert am 28.05.2022 - 18:02 Uhr

Aktualisiert am 28.05.2022 - 18:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Moskau/Berlin/Paris (dpa) – Der russische PrĂ€sident Wladimir Putin hat bei einem Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt.

Das berge das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Lage und der VerschĂ€rfung der humanitĂ€ren Krise, sagte Putin einer in Moskau am Samstag vom Kreml veröffentlichten Mitteilung zufolge. Scholz und Macron forderten in dem 80-minĂŒtigen GesprĂ€ch erneut ein Ende des Krieges, wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mitteilte.