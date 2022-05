"Es war die falsche Entscheidung. Punkt", sagte McCraw. "DafĂŒr gibt es keine Entschuldigung." Er berichtete, mehrere Kinder hĂ€tten aus dem Klassenraum die Polizei angerufen, teils mehrfach, um Hilfe zu bekommen. Doch die Beamten im Flur schritten lange nicht ein.

Angehörige erhoben angesichts der neuen Erkenntnisse schwere VorwĂŒrfe gegen die Polizei. "Sie hĂ€tten einige Leben retten können", zitierte die "Washington Post" den Großvater einer getöteten SchĂŒlerin. "Sie hĂ€tten sie retten können", sagte er mit Blick auf seine Enkelin. Auch der Vater eines getöteten Kindes sagte dem Sender CNN, seine Tochter könnte womöglich noch leben, hĂ€tte die Polizei anders gehandelt. Die Mutter einer anderen SchĂŒlerin klagte: "Sie haben zu lange gewartet."

Erneute Debatte ĂŒber Waffengesetze

Der Amoklauf von Uvalde hat die Debatte ĂŒber eine VerschĂ€rfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien. Auch der republikanische Ex-PrĂ€sident Trump verteidigte am Freitag bei einem Auftritt vor der mĂ€chtigen Waffenlobby NRA (National Rifle Association) das vielerorts laxe Waffenrecht in den USA und forderte stattdessen mehr Waffen an Schulen. "Die Existenz des Bösen ist einer der allerbesten GrĂŒnde, gesetzestreue BĂŒrger zu bewaffnen", sagte er. Bewaffnete Lehrer und bewaffnete SicherheitskrĂ€fte könnten schreckliche Taten wie die in Uvalde verhindern, argumentierte Trump.

Die Jahrestagung der NRA fand in Houston in Texas statt, nur drei Tage nach dem Massaker, das sich rund 450 Kilometer entfernt in der Schule in Uvalde ereignet hatte. Einige Politiker und Musiker sagten ihre Teilnahme an der NRA-Veranstaltung ab, Trump allerdings nicht. Vor dem VeranstaltungsgelÀnde protestierten Medienberichten zufolge Tausende Menschen gegen Waffengewalt und die NRA.