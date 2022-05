Die jĂŒngsten militĂ€rischen Erfolge der Russen im Donbass lassen sich nach EinschĂ€tzung des MilitĂ€rexperten und Politologen Carlo Masala auf zwei Ursachen zurĂŒckfĂŒhren: Erstens fehle es den Ukrainern an schweren Waffen. Zweitens hĂ€tten die Russen ihre Strategie erfolgreich geĂ€ndert. "Im Gegensatz zum bisherigen Kriegsverlauf gehen sie nicht mehr an breiten Abschnitten der Front vor, sondern ziehen ihre Truppen zusammen, um an kleinen StĂŒcken der Front voranzukommen. Dadurch haben sie derzeit eine personelle Überlegenheit", sagte der Professor fĂŒr Internationale Politik an der UniversitĂ€t der Bundeswehr in MĂŒnchen der dpa.