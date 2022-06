Washington (dpa) - Vor dem Hintergrund dramatisch hoher Energiepreise erwĂ€gt US-PrĂ€sident Joe Biden nach eigenen Worten einen Besuch in Saudi-Arabien - ungeachtet seiner Kritik an MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸen im Königreich.

"Ich bin nicht sicher, ob ich gehe", sagte Biden in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware. "Ich habe im Moment keine direkten PlÀne. Wir schauen uns das an." Die "New York Times" berichtete dagegen unter Berufung auf Regierungskreise, Biden habe bereits beschlossen, nach Riad zu reisen. Er werde dort auch den hoch umstrittenen Kronprinzen Mohammad bin Salman treffen.

Im GesprĂ€ch sei, die Visite noch in diesem Monat mit Besuchen in Israel und Europa zu koppeln, schrieb die Zeitung weiter. In Deutschland nimmt Biden Ende Juni am Gipfel der G7-Staaten in Elmau teil, anschließend reist er nach Madrid zum Nato-Gipfel. Saudi-Arabien ist traditionell ein enger VerbĂŒndeter der USA und einer der wichtigsten Ölexporteure weltweit.