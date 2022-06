Aktualisiert am 07.06.2022 - 11:10 Uhr

Aktualisiert am 07.06.2022 - 11:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tel Aviv (dpa) - In Israel steht die Mehrparteienregierung von Ministerpr├Ąsident Naftali Bennett nach einer weiteren Abstimmungsniederlage im Parlament massiv unter Druck. Die Likud-Partei von Oppositionsf├╝hrer Benjamin Netanjahu forderte den Regierungschef am Dienstag zum R├╝cktritt auf.

"Bennett - geh nach Hause. Es ist vorbei", hie├č es in einer Mitteilung auf Facebook. Zuvor hatte in der Knesset eine Mehrheit von 58 zu 52 Abgeordneten gegen die weitere Anwendung von israelischem Recht auf israelische Siedler in den besetzten Pal├Ąstinensergebieten gestimmt.