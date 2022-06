New York (dpa) - Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat den UN zufolge zusammen mit anderen Krisen zu den gr├Â├čten Kostensteigerungen seit einer Generation gef├╝hrt.

"F├╝r Menschen auf der ganzen Welt droht der Krieg in der Ukraine eine beispiellose Welle von Hunger und Elend auszul├Âsen und ein soziales und wirtschaftliches Chaos zu hinterlassen", warnten die Vereinten Nationen am Mittwoch. Weltweit litten 1,6 Milliarden Menschen unter der vielschichtigen Krise aus Krieg, Covid-19 und Klimawandel .

Rund um den Globus m├╝ssen wieder mehr Menschen hungern, wie die Vereinten Nationen anprangerten. Zudem stiegen die Energiekosten drastisch, w├Ąhrend die L├Âhne und Geh├Ąlter gesunken seien. Die Zahl der Menschen, die mangelhaft mit Nahrungsmitteln versorgt seien, habe sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, sagte UN-Generalsekret├Ąr Ant├│nio Guterres. Bereits bis zum Ende des Jahres k├Ânnten weitere 47 Millionen Menschen unter Nahrungsmittelknappheit leiden. "Es gibt nur einen Weg, diesen aufziehenden Sturm zu stoppen: Die russische Invasion in der Ukraine muss beendet werden."

Der UN-Chef betonte dabei, dass die Vereinten Nationen mit hohem Druck an einer L├Âsung der russischen Getreideblockade in der Ukraine arbeiteten. UN-Unterh├Ąndler h├Ątten daf├╝r in den vergangenen Wochen Gespr├Ąche in Moskau, Kiew, Ankara, Br├╝ssel und Washington gef├╝hrt. Diplomaten zufolge geht es bei der m├Âglichen diplomatischen L├Âsung um einen Paketdeal: W├Ąhrend der Ukraine die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide vor allem aus der Hafenstadt Odessa durch das Schwarze Meer gestattet werden soll, sollen Russland und Belarus vor allem wieder D├╝ngemittel auf den Weltmarkt bringen k├Ânnen.