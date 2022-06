Mehrere Fl├╝chtlingsorganisationen und eine Gewerkschaft der Grenzbeamten haben im Namen der Betroffenen gegen den Plan der britischen Regierung geklagt. Es gebe keinerlei Belege daf├╝r, dass die Betroffenen in Ruanda ein sicheres Asylverfahren zu erwarten h├Ątten, sagte Raza Husain, Anwalt der Kl├Ąger, am Freitag bei einer Anh├Ârung in London.

Gericht genehmigt ersten Flug am Dienstag

In erster Instanz erhielt die Regierung am Freitagabend gr├╝nes Licht f├╝r den Flug. Ein Berufungsgericht best├Ątigte am Montag dieses Urteil. Die Zahl der vorgesehenen Passagiere schrumpfte kurz vorher Berichten zufolge allerdings immer weiter zusammen. Der BBC zufolge sollten nur noch gut zehn Asylsuchende ausgeflogen werden, bei vielen anderen sollen Einspr├╝che erfolgreich gewesen sein.

Filippo Grandi, Hoher Fl├╝chtlingskommissar der UN (Archiv): "Dieser Plan ist ein katastrophaler Pr├Ązedenzfall." (Quelle: Denis Balibouse/File Photo/Reuters-bilder)

"Dieser Ruanda-Deal ist absolut falsch", sagte der Hohe Fl├╝chtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, am Montag in Genf. Es d├╝rfe nicht sein, dass ein Land, dass die n├Âtigen Mittel f├╝r Asylabkl├Ąrungen hat, solche Pr├╝fungen auslagere. Ruanda habe gar nicht die Strukturen daf├╝r und habe das UN-Fl├╝chtlingshilfswerk um Hilfe gebeten, sagte Grandi.

"Dies macht meine Arbeit umso schwerer", sagte Grandi. Das habe er Patel auch direkt gesagt. Viele L├Ąnder in Afrika und anderswo n├Ąhmen Fl├╝chtlinge auf. "Was soll ich ihnen sagen, wenn ein reiches Land Fl├╝chtlinge ins Ausland schickt?" sagte Grandi. "Dieser Plan ist ein katastrophaler Pr├Ązedenzfall." Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verwies auf Menschenrechtsverletzungen in Ruanda, das von Langzeitpr├Ąsident Paul Kagame mit strenger Hand gef├╝hrt wird.

Bericht: Prinz Charles hat Unmut ge├Ąu├čert

Sogar Thronfolger Prinz Charles, der in K├╝rze zu einer Commonwealth-Veranstaltung nach Ruanda reisen wird, soll in privaten Gespr├Ąchen seinen Unmut ge├Ąu├čert und die Pl├Ąne der britischen Regierung als "erschreckend" bezeichnet haben, wie die "Times" am Samstag unter Berufung auf Insider-Quellen berichtete. Seine Residenz Clarence House erkl├Ąrte auf Anfrage der Zeitung, der Prinz sei politisch neutral ÔÇô dementierte die ├äu├čerung jedoch auch nicht.

Das britische Innenministerium hingegen ist ├╝berzeugt, das Richtige zu tun. Es gebe ein "gro├čes ├Âffentliches Interesse daran, diese Abschiebungen wie geplant durchzuf├╝hren", hie├č es in einer Stellungnahme der Anw├Ąlte des Ministeriums. Migrationsexperte Jonathan Portes ist davon nicht ├╝berzeugt. Die Briten machten sich derzeit Sorgen ├╝ber die Lebenshaltungskostenkrise und andere Fragen. Migration komme erst "sehr weit unten auf der Liste", sagte Portes.

Ruanda erh├Ąlt 120 Millionen Pfund f├╝r Aufnahme von Asylsuchenden