Nach Gardasee-Randalen: Italien debattiert über Integration

Ein Flashmob eskalierte: Zahlreiche junge M├Ąnner mit Migrationshintergrund pr├╝gelten und randalierten am Gardasee ÔÇôund besch├Ąftigen seit zwei Wochen die Politik. Die Jugendlichen hatten weitere Treffen angek├╝ndigt.

Nach heftigen Ausschreitungen am Gardasee f├╝rchtet Italien weitere Randale an ├Âffentlichen Pl├Ątzen. Die Vorf├Ąlle vom 2. Juni im St├Ądtchen Peschiera, als teils betrunkene Jugendliche aufeinander losgingen, auf Autos sprangen und sp├Ąter in einem Zug auch Frauen sexuell bel├Ąstigt haben sollen, besch├Ąftigen seit zwei Wochen die Politik.