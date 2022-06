"Einigungen, fĂŒr die man sich Zeit nehmen muss"

Macron stand unter Druck, sich öffentlich zum Ergebnis der Wahl zu Ă€ußern, zumal er in den kommenden Tagen an drei verschiedenen internationalen Gipfeltreffen teilnimmt und sich erst danach wieder auf innenpolitische Themen konzentrieren kann. In der neuen Nationalversammlung haben sich drei Blöcke gebildet: Das PrĂ€sidentenbĂŒndnis, das noch immer die relative Mehrheit hat, hat neue starke Gegner in dem links-grĂŒnen BĂŒndnis Nupes und in der rechtspopulistischen Fraktion des Rassemblement National bekommen. Die Nationalversammlung tritt am 28. Juni zu ihrer ersten Sitzung zusammen.