Blockade gelöst: Erdogan unterstützt Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Die TĂŒrkei blockierte die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato zuvor. Sie begrĂŒndet dies damit, dass die beiden LĂ€nder "Terrororganisationen" wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG unterstĂŒtzten – was beide LĂ€nder zurĂŒckweisen.

Finnischen Medienberichten berichteten im Vorfeld darĂŒber, dass die drei LĂ€nder an einem Dokument arbeiteten, in dem auf die tĂŒrkischen Bedenken hinsichtlich Terrorismus und der Frage nach Waffenexporten eingegangen werden soll. Die TĂŒrkei fordert der eigenen Darstellung nach neben der Einstellung der "UnterstĂŒtzung von Terrororganisationen" auch die Auslieferung mehrerer Menschen, die in der TĂŒrkei unter Terrorverdacht stehen. Außerdem wird die Aufhebung eines Waffenembargos gefordert. Inwieweit diese Forderungen in das Memorandum geflossen sind, ist noch unklar.

Biden gratuliert

US-PrĂ€sident Joe Biden begrĂŒĂŸte die Einigung in dem Streit. Er gratuliere der TĂŒrkei, Finnland und Schweden zur Unterzeichnung des entsprechenden Memorandums, hieß es in einer Mitteilung Bidens vom Dienstagabend. Damit werde der Weg dafĂŒr geebnet, "dass die BĂŒndnispartner Finnland und Schweden auf dem Madrider Gipfel zum Nato-Beitritt einladen können". Die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens "wird die kollektive Sicherheit der Nato stĂ€rken und dem gesamten transatlantischen BĂŒndnis zugutekommen".

Weiter hieß es in Bidens Mitteilung: "Zu Beginn dieses historischen Nato-Gipfels in Madrid ist unser BĂŒndnis stĂ€rker, geeinter und entschlossener denn je." Die TĂŒrkei hatte kurz vor dem Spitzentreffen der 30 BĂŒndnispartner in der spanischen Hauptstadt ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato aufgegeben. Die beiden nordischen Staaten hatten die Mitgliedschaft infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beantragt. Der russische Einmarsch in die Ukraine ist eines der zentralen Themen beim Nato-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag.