Türkei unterstützt Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Die TĂŒrkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato offenbar aufgegeben: Das Land werde wĂ€hrend des Nato-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstĂŒtzen, BĂŒndnismitglied zu werden, teilte der finnische PrĂ€sident Sauli Niinistö am Dienstag mit.