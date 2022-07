Schottland will Unabhängigkeit: "Das wäre das Ende des Vereinigten Königreichs"

Doch von einer entsprechenden Genehmigung will in London niemand etwas wissen. Boris Johnson versuchte bisher, das Thema von sich fernzuhalten: Man werde die Vorschl├Ąge von Sturgeon sorgf├Ąltig pr├╝fen, hie├č es von dem Premier zuletzt am Rande des Nato-Gipfels in Madrid. Es sei allerdings momentan nicht der richtige Zeitpunkt, ├╝ber die Unabh├Ąngigkeit zu diskutieren, war zuletzt aus der Downing Street zu h├Âren.